Napoli, Victor tocca a te: Osimhen torna titolare dopo 94 giorni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Victor Osimhen è costato 70 milioni di euro al patron azzurro e al momento ha timbrato il cartellino soltanto due volte. Troppo poco per un centravanti che avrebbe dovuto spostare gli equilibri e che invece si è trovato a fronteggiare infortuni e covid. Oggi però non ci sono più scuse. Victor Osimhen scenderà in campo dal 1? minuto contro l'Atalanta per il match con in palio la Finale della Coppa Italia. Una competizione a cui Gattuso tiene tanto come ha già dimostrato lo scorso anno. Victor Osimhen sarà quindi il terminale offensivo del Napoli di stasera e potrà contare sul supporto di Insigne ed un Lozano in gran spolvero. Il centravanti nigeriano dovrà mostrare qualcosa ai suoi tifosi che aspettano da tanto, ...

