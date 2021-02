L’emba di Uniud e Confindustria Udine a Milano

Leggi su udine20

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il modellodell’alta formazione fa scuola e sbarca ae Università degli studi dihanno sottoscritto un accordo con Assolombarda e Assolombarda Servizi per l’attivazione adell’Executive master in business administration già operativo a. I contenuti dell’iniziativa sono stati illustrati oggi, a palazzo Torriani, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato la presidente di, Anna Mareschi Danieli, il magnifico rettore dell’Università di, Roberto Pinton, il direttore generale di, Michele Nencioni, e il delegato per Job placement e rapporti con le imprese ...