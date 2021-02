Le mani di Dazn e TIM sulla serie A. Nodo prezzo: la Lega non vuole il calcio a 9.90 euro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Oggi verranno assegnati i diritti TV per il prossimo triennio e ci potremmo trovare in una situazione unica: quella dove lo sport più seguito sarà disponibile solo in streaming su Dazn, senza garanzie sulla qualità. C'è pure una condizione: non potrà costare poco.... Leggi su dday (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Oggi verranno assegnati i diritti TV per il prossimo triennio e ci potremmo trovare in una situazione unica: quella dove lo sport più seguito sarà disponibile solo in streaming su, senza garanziequalità. C'è pure una condizione: non potrà costare poco....

