La vitamina D per la Repubblica

All'Italia piegata dalla pandemia serve un potente ricostituente per ripartire sulla via della crescita. E Mario Draghi sembra la scelta migliore. La strada per questo «Ciampi boy» però è tutta in salita, anche se non gli mancherà l'appoggio dell'Europa. Che lo vuole in sella per spendere bene i soldi del Recovery Fund. Nel caso riesca davvero nelle riforme, sarà pronto per seguire le orme del suo mentore: ovvero, entrare al Quirinale. Si stanno riposizionando anche i virologi da talk show. Massimo Galli è meno katanga nel trasmettere ansia, nessuno parla più di politica, le dichiarazioni rimangono dentro i binari della competenza sanitaria, Andrea Crisanti è scomparso. Il volume della radio si è abbassato, i turiferari di redazione sostengono che sia l'effetto Mario Draghi. «Le chat sono già piene di suoi compagni di scuola», twitta sarcastico Guido Crosetto per annunciare l'invasione ...

