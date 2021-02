Incontro Draghi-Berlusconi: “Grazie di essere venuto” e saluto con gomito. Il VIDEO (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Incontro Draghi-Berlusconi molto cordiale, quello dell’ultimo giorno di consultazioni con i partiti. Il presidente di Forza Italia aveva rinunciato a essere presente durante il primo giro, dopo il no tassativo dei medici al viaggio di rientro dalla Provenza a Roma. Berlusconi non si è però voluto perdere il secondo giro di consultazioni con Draghi. ”Grazie di essere venuto…”. Mario Draghi si rivolge così a Silvio Berlusconi, arrivato oggi a Roma per incontrare di persona il premier incaricato in occasione del secondo giro di consultazioni a Montecitorio. ”Ciao, ciao, guarda come ci si deve salutare ora…”, la risposta del Cav che si scosta appena la mascherina dal volto e saluta l’ex presidente della ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 10 febbraio 2021)molto cordiale, quello dell’ultimo giorno di consultazioni con i partiti. Il presidente di Forza Italia aveva rinunciato apresente durante il primo giro, dopo il no tassativo dei medici al viaggio di rientro dalla Provenza a Roma.non si è però voluto perdere il secondo giro di consultazioni con. ”di…”. Mariosi rivolge così a Silvio, arrivato oggi a Roma per incontrare di persona il premier incaricato in occasione del secondo giro di consultazioni a Montecitorio. ”Ciao, ciao, guarda come ci si deve salutare ora…”, la risposta del Cav che si scosta appena la mascherina dal volto e saluta l’ex presidente della ...

