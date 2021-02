Il western "Notizie dal mondo": Tom Hanks in un’epopea intimista - (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Serena Nannelli L’America disunita del post-Guerra civile fa da sfondo al percorso accidentato di due persone sole al mondo, un ex-veterano e un’orfana, dirette verso la comprensione di cosa significhi davvero “casa” Continuando a essere chiuse le sale cinematografiche, Notizie dal mondo, il nuovo film con protagonista Tom Hanks, esce oggi direttamente su Netflix. L’opera, tratta dall'omonimo romanzo di Paulette Jiles, vede il due volte Premio Oscar all’esordio in una pellicola di genere western e diretto nuovamente da Paul Greengrass, come in “Captain Phillips - Attacco in mare aperto”. Ambientato cinque anni dopo la fine della Guerra civile, nel 1870, “Notizie dal mondo” segue il capitano Jefferson Kyle Kidd (Hanks), veterano di tre ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Serena Nannelli L’America disunita del post-Guerra civile fa da sfondo al percorso accidentato di due persone sole al, un ex-veterano e un’orfana, dirette verso la comprensione di cosa significhi davvero “casa” Continuando a essere chiuse le sale cinematografiche,dal, il nuovo film con protagonista Tom, esce oggi direttamente su Netflix. L’opera, tratta dall'omonimo romanzo di Paulette Jiles, vede il due volte Premio Oscar all’esordio in una pellicola di generee diretto nuovamente da Paul Greengrass, come in “Captain Phillips - Attacco in mare aperto”. Ambientato cinque anni dopo la fine della Guerra civile, nel 1870, “dal” segue il capitano Jefferson Kyle Kidd (), veterano di tre ...

badtasteit : La recensione di #NotizieDalMondo, il film #western ma non troppo di #PaulGreengrass retto da un immenso #TomHanks - GianlucaFiora : RT @cinematografoIT: Da oggi su @NetflixIT il film di Paul Greengrass con Tom Hanks: #NotizieDalMondo western crepuscolare e avventura dell… - Valeri0Sammarc0 : RT @cinematografoIT: Da oggi su @NetflixIT il film di Paul Greengrass con Tom Hanks: #NotizieDalMondo western crepuscolare e avventura dell… - cinematografoIT : Da oggi su @NetflixIT il film di Paul Greengrass con Tom Hanks: #NotizieDalMondo western crepuscolare e avventura d… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? 'Notizie dal mondo', la coppia che non t'aspetti per un western alla vecchia maniera [di Roberto Nepoti] htt… -