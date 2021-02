Il governo Draghi ha mandato il Pd completamente nel pallone (e già prima non stava granché) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non riesce al Pd di cacciare la Lega fuori dal perimetro del governo, non c’è niente da fare: i tentativi di frapporre ostacoli a Matteo Salvini sono andati a vuoto, a nulla è valsa l’iniziativa programmatica di Nicola Zingaretti (un documento di 30 pagine consegnato al presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, come se l’Incaricato non conoscesse le idee del Nazareno), una mossa che prendendo di petto Flat tax e immigrazione aveva l’obiettivo di sventolare un drappo rosso davanti al toro-Salvini: ma nulla è successo, invece. Il leader della Lega anche ieri, pur con punzecchiature agli ex amici grillini, ha proseguito nella sua marcia mendelssohoniana verso l’ingresso nel Draghi 1, e che sia propaganda o vera conversione reale lo si vedrà presto. Ma per adesso la realtà è che il paio di ministri dem di cui si vocifera ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non riesce al Pd di cacciare la Lega fuori dal perimetro del, non c’è niente da fare: i tentativi di frapporre ostacoli a Matteo Salvini sono andati a vuoto, a nulla è valsa l’iniziativa programmatica di Nicola Zingaretti (un documento di 30 pagine consegnato al presidente del Consiglio incaricato Mario, come se l’Incaricato non conoscesse le idee del Nazareno), una mossa che prendendo di petto Flat tax e immigrazione aveva l’obiettivo di sventolare un drappo rosso davanti al toro-Salvini: ma nulla è successo, invece. Il leader della Lega anche ieri, pur con punzecchiature agli ex amici grillini, ha proseguito nella sua marcia mendelssohoniana verso l’ingresso nel1, e che sia propaganda o vera conversione reale lo si vedrà presto. Ma per adesso la realtà è che il paio di ministri dem di cui si vocifera ...

