Il dito medio di Conte all’intervallo e la frase di Agnelli a fine partita La ricostruzione dei fatti

capuanogio : Ricapitolando, le “fonti #Juventus” non avevano raccontato balle sul dito medio di #Conte e quella di #Agnelli è st… - tancredipalmeri : Ecco l’immagine del dito medio di Conte. Immagine diffusa da giornalisti vicini alla Juventus. Ma da dove arriva… - TuttoMercatoWeb : Il dito medio cancella anni di Juve? I tifosi chiedono di togliere la stella di Conte dallo Stadium - matteo3io : @Bett_Calcaterra @FabRavezzani @AleAntinelli Bettino vuoi mai che il direttore perda occasione per attaccare Conte!… - Bruno19631 : RT @BausciaCafe: Scusate ma perché #Conte dovrebbe 'giustificarsi' per quel dito medio? Noi lo rivendichiamo con orgoglio! Se nessuno vuol… -

Ultime Notizie dalla rete : dito medio

Un rapporto che si è incrinato definitivamente quando l'allenatore pugliese decise di lasciare Torino convinto fosse una squadra senza futuroChi ha messo in giro quelle immagini del Conte furioso che fa ilall'indirizzo della tribuna dell'Allianz in Juventus - Inter? Quella scena è diventata presto virale sul web ma in diretta la Rai non le ha mostrate. Le telecamere hanno regolarmente ...La dirigenza intanto si è riunita ad Appiano per compattarsi e far sentire la propria vicinanza attorno al proprio allenatore ...Ecco cosa avrebbe detto il tecnico nerazzurro Stando alla ricostruzione fatta da La Gazzetta dello Sport il dito medio non sarebbe stato l’unico comportamento di Antonio Conte a far andare su tutte le ...