Governo Draghi, quando Orlando diceva "mai con la Lega": le "piroette" del centrosinistra (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Governo Draghi. «Altri mettono veti e fanno capricci. Noi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo», così Matteo Salvini a margine di alcuni incontri in Regione Lombardia. Un posizione confermata anche dopo il meeting di ieri con il professore: «A noi interessa difendere l'interesse degli italiani in Europa e pensiamo di poterlo fare. Ci sono le condizioni. Come primo partito italiano ci siamo sentiti in dovere di rispondere all'appello del presidente della Repubblica: lavoriamo per risollevare l'Italia», ha affermato il leader della Lega. E il cambiamento di rotta di quest'ultimo ha creato non pochi imbarazzi al Nazareno. E potrebbe essere proprio il premier incaricato a sciogliere le riserve, proponendo una squadra di Governo che metta ai margini il Carroccio. Anche se in fatto di giravolte pure il Partito ...

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - ricpuglisi : Ho un dubbio: per quale buffa ragione il @Mov5Stelle deve necessariamente far parte della maggioranza parlamentare… - patriziadegioia : RT @enzoben43: Assordante il silenzio del PD,mentre Grillo porta a passeggio Draghi,impedendogli di sciogliere la riserva e dar vita al nuo… - IlConteIT : RT @gbarbacetto: Mi fa ridere (o piangere?) il fatto che #Berlusconi vada a dare entusiasta la fiducia a #Draghi. Proprio il Berlusconi che… -