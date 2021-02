Governo Draghi, oggi tocca a parti sociali. Grillo rinvia voto su Rousseau (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’appoggio al Governo Draghi è largo. Chiuso il secondo giro di consultazioni, l’ex presidente della Bce – che durante i colloqui avrebbe garantito che le tasse non si alzeranno e ha escluso la flat tax – ha incassato il sì di Fi, Pd, Lega e M5S che non risparmia un colpo di scena. L’unico stop resta quello di Fdi. Il premier incaricato intanto oggi vedrà le parti sociali. “Vi chiedo un attimo di pazienza, aspettiamo”. Beppe Grillo congela il voto con cui, su Rousseau, gli iscritti del M5S dovrebbero esprimersi sull’ingresso nel Governo che il premier incaricato Mario Draghi (”un grillino”) sta formando. “Sono venuto a dare una mano per quello che posso, mi aspettavo il ‘banchiere di dio’ e invece è ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’appo alè largo. Chiuso il secondo giro di consultazioni, l’ex presidente della Bce – che durante i colloqui avrebbe garantito che le tasse non si alzeranno e ha escluso la flat tax – ha incassato il sì di Fi, Pd, Lega e M5S che non risparmia un colpo di scena. L’unico stop resta quello di Fdi. Il premier incaricato intantovedrà le. “Vi chiedo un attimo di pazienza, aspettiamo”. Beppecongela ilcon cui, su, gli iscritti del M5S dovrebbero esprimersi sull’ingresso nelche il premier incaricato Mario(”un grillino”) sta formando. “Sono venuto a dare una mano per quello che posso, mi aspettavo il ‘banchiere di dio’ e invece è ...

