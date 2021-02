GF Vip 5, Dayane spiffera a Maria Teresa che l’amico Tommaso l’ha nominata. La Ruta sconvolta: «Io non l’avrei fatto. L’amicizia vale più di un gioco» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta (US Endemol Shine) Tommaso Zorzi la nomina, Dayane Mello glielo spoilera. E’ così che Maria Teresa Ruta, nelle scorse ore, ha scoperto al Grande Fratello Vip 5 di essere stata nominata dall’influencer milanese. Nonostante vari chiarimenti con il venticinquenne, dovuti alle strane contraddizioni tra il suo racconto e quello fatto da Francesco Baccini su una liaison avuta con lei, la presentatrice ha appreso dalla brasiliana di essere finita al televoto anche per la nomination di Tommaso. Una notizia che l’ha lasciata attonita. Durante una chiacchierata con lei, Dayane ha infatti rivelato a Maria Teresa che ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 10 febbraio 2021)(US Endemol Shine)Zorzi la nomina,Mello glielo spoilera. E’ così che, nelle scorse ore, ha scoperto al Grande Fratello Vip 5 di essere statadall’influencer milanese. Nonostante vari chiarimenti con il venticinquenne, dovuti alle strane contraddizioni tra il suo racconto e quelloda Francesco Baccini su una liaison avuta con lei, la presentatrice ha appreso dalla brasiliana di essere finita al televoto anche per la nomination di. Una notizia chelasciata attonita. Durante una chiacchierata con lei,ha infatti rivelato ache ...

