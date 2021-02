Gerry Scotti innamorato della sua nipotina Virginia: «Avevo paura di tenerla in braccio» (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il conduttore Gerry Scotti è diventato nonno per la prima volta. Il 15 dicembre 2020 è venuta alla luce la sua nipotina Virginia. La piccola si chiama come lui, infatti, Gerry è un nome d’arte. Il conduttore all’anagrafe è Virginio Scotti. La principessa è nata dall’amore tra suo figlio Edoardo e Ginevra Piola. Nonno Gerry ha deciso di parlare di questa nuova esperienza e così si è lasciato andare ad una lunga intervista al Corriere della Sera. Il volto noto di Caduta Libera ha aperto il suo cuore ai fan e le sue parole hanno emozionato tutti quanti. Che dire? La sua vita è migliorata e la nascita della sua nipotina ha portato un po’ di gioia dopo la sua battaglia contro il Covid. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il conduttoreè diventato nonno per la prima volta. Il 15 dicembre 2020 è venuta alla luce la sua. La piccola si chiama come lui, infatti,è un nome d’arte. Il conduttore all’anagrafe è Virginio. La principessa è nata dall’amore tra suo figlio Edoardo e Ginevra Piola. Nonnoha deciso di parlare di questa nuova esperienza e così si è lasciato andare ad una lunga intervista al CorriereSera. Il volto noto di Caduta Libera ha aperto il suo cuore ai fan e le sue parole hanno emozionato tutti quanti. Che dire? La sua vita è migliorata e la nascitasuaha portato un po’ di gioia dopo la sua battaglia contro il Covid. Leggi anche ...

