Gattuso: "Un'altra squadra avrebbe potuto prenderne 5. De Laurentiis? Non c'ho parlato" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Momento nero per il Napoli che viene eliminato dalla Coppa Italia dopo il 3-1 subito con l'Atalanta. A Rai Sport, ha parlato il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: "Potevamo fare molto meglio su tutti e tre i gol, nel primo tempo abbiamo fatto fatica ma nella ripresa li abbiamo tenuti lì, abbiamo riaperto la partita e poi il terzo gol ci ha tagliato le gambe. Hanno segnato nel nostro momento migliore. Un'altra squadra stasera, dopo quell'inizio, avrebbe potuto subito anche 4-5 gol e invece la squadra ha reagito. Sappiamo che non basta". Osimhen in ombra: "Non è facile rientrare dopo 94 giorni. Gli manca lo scatto, che è la sua dote principale. Può fare molto molto di più, lo aspettiamo, oggi ad esempio ha avuto una grande palla del 2-2 che ...

ZZiliani : Con tutta la comprensione per #Gattuso, sotto stress e chiaramente nel pallone: dire 'Un'altra squadra oggi avrebbe… - Gazzetta_it : #NapoliAtalanta, #Gattuso: 'Un'altra squadra avrebbe preso 4 o 5 gol' - jfktormento : RT @ZZiliani: Con tutta la comprensione per #Gattuso, sotto stress e chiaramente nel pallone: dire 'Un'altra squadra oggi avrebbe potuto pr… - Inviaggiatore : RT @scottotweet: Ma se #Gattuso vuole andare via lo dica. La frase “Un’altra squadra poteva prenderne 5” è a mio avviso molto grave. C’è po… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Atalanta-Napoli, Ziliani: 'Gattuso, dire che un'altra squadra oggi avrebbe potuto prendere 4-5 gol, non… -

