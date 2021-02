Foibe, Mattarella: 'Orrore che colpisce le nostre coscienze' (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'Orrore delle Foibe colpisce le nostre coscienze. Il dolore, che provoc e accompagn l esodo delle comunit italiane giuliano - dalmate e istriane, tard ad essere fatto proprio dalla coscienza della ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'dellele. Il dolore, che provoc e accompagn l esodo delle comunit italiane giuliano - dalmate e istriane, tard ad essere fatto proprio dalla coscienza della ...

