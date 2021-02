“Esa Career”, il 31 marzo via al concorso per una nuova generazione di astronauti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si aprirà il 31 marzo 2021 il concorso per nuove astronaute e nuovi astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa): e’ la prima volta dopo 11 anni. Lo rende noto l’Esa che illustrera’ i dettagli del concorso in un evento stampa virtuale il prossimo 16 febbraio. Il bando di concorso rimarra’ aperto dal 31 marzo al 28 maggio 2021 e l’Esa prendera’ in considerazione solamente le candidature inviate tramite la pagina web ‘Esa Career’ nell’arco di queste otto settimane. Dopo la scadenza inizieranno i sei stadi del processo di selezione, il cui completamento e’ previsto a ottobre 2022. Con questo bando l’Esa “incoraggia vivamente le donne a candidarsi, per espandere la diversita’ di genere tra le sue fila, e per avviare un cambio generazionale”. Per Jan Woerner, Direttore ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si aprirà il 312021 ilper nuove astronaute e nuovidell’Agenzia Spaziale Europea (Esa): e’ la prima volta dopo 11 anni. Lo rende noto l’Esa che illustrera’ i dettagli delin un evento stampa virtuale il prossimo 16 febbraio. Il bando dirimarra’ aperto dal 31al 28 maggio 2021 e l’Esa prendera’ in considerazione solamente le candidature inviate tramite la pagina web ‘Esa’ nell’arco di queste otto settimane. Dopo la scadenza inizieranno i sei stadi del processo di selezione, il cui completamento e’ previsto a ottobre 2022. Con questo bando l’Esa “incoraggia vivamente le donne a candidarsi, per espandere la diversita’ di genere tra le sue fila, e per avviare un cambio generazionale”. Per Jan Woerner, Direttore ...

