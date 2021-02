Draghi "homo europaeus" che dà importanza all'ambiente

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tra i risultati già ottenuti dal presidente incaricato Marioprima ancora che nasca il suo governo, ce n’è uno che a noi pare vistoso:con la sua sola irruzione da “” sul palcoscenico politico italiano, ha messo a nudo la radicale arretratezza delle nostre classi dirigenti – politica e informazione in primis – rispetto alla centralità che in Europa hanno assunto da tempo, e ancora di più in questo tempo drammatico di pandemia, i temi ambientali. L’arretratezza di cui sopra fa sì che quasi tutti leggano l’insistenza disul peso rilevante che l’, la transizione ecologica dell’economia, avranno nel programma del suo esecutivo, come una concessione tattica a Grillo e ai Cinquestelle che tornando alle loro origini hanno rialzato la bandiera ...

