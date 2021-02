Di Maria infortunato contro il Marsiglia, non ci sarà a Barcellona (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Brutte notizie in casa PSG: Pochettino dovrà fare a meno di Di Maria per la sfida di Champions League contro il Barcellona. L’attaccante argentino ha subìto un infortunio alla coscia durante la scorsa giornata di Ligue 1 che ha visto il PSG vincere in casa del Marsiglia per 2-0. Nonostante Pochettino non possa, quindi, contare sul numero 11, si dice fiducioso per la gara di Champions League contro il Barcellona: “Angel è un giocatore importante per noi, ma abbiamo una grande rosa con giocatori che possono vincere le partite per noi” La sfida è in programma martedì 16 febbraio alle ore 20.45 al Camp Nou. L’allenatore argentino spera, però, di recuperare almeno Keylor Navas per la sfida di Barcellona. Il portiere ex Real Madrid è reduce da un infortunio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Brutte notizie in casa PSG: Pochettino dovrà fare a meno di Diper la sfida di Champions Leagueil. L’attaccante argentino ha subìto un infortunio alla coscia durante la scorsa giornata di Ligue 1 che ha visto il PSG vincere in casa delper 2-0. Nonostante Pochettino non possa, quindi, contare sul numero 11, si dice fiducioso per la gara di Champions Leagueil: “Angel è un giocatore importante per noi, ma abbiamo una grande rosa con giocatori che possono vincere le partite per noi” La sfida è in programma martedì 16 febbraio alle ore 20.45 al Camp Nou. L’allenatore argentino spera, però, di recuperare almeno Keylor Navas per la sfida di. Il portiere ex Real Madrid è reduce da un infortunio ...

