Daydreamer anticipazioni: CAN e SANEM riprendono la loro relazione!

I grandi amori, a volte, fanno dei giri immensi, ma poi ritornano più forti di prima. È quello che succederà a Can Divit (Can Yaman) e SANEM Aydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. A più di un anno dalla loro rottura, i due ex decideranno di darsi una nuova opportunità, che partirà da delle basi ben precise. Scopriamo insieme quali…

Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Yigit lascia Istanbul; ecco perché

Se avete seguito i nostri post precedenti sulle anticipazioni, sapete già che Can e SANEM torneranno a baciarsi quando la ragazza verrà messa al corrente di tutti i tranelli portati avanti da Yigit (Utku Ates). Grazie all'assunzione di un detective privato, il Divit riuscirà infatti a capire che è stato l'editore a convincere Yemal e Ardà ...

