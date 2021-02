Dayane Mello ha seguito via streaming il funerale del fratello e dice: “Ecco perché non mi ritiro” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il lutto che ha colpito Dayane Mello Chi segue il Grande fratello Vip 5 sa perfettamente che la scorsa settimana Dayane Mello ha subìto un gravissimo lutto. Purtroppo il fratello 26enne Lucas è venuto a mancare a seguito di un tremendo incidente stradale in Brasile. In pratica la sua auto si è andata a scontrare frontalmente contro un camion, che viaggiava nella direzione opposta dell’autostrada. Ovviamente gli autori del reality show di Canale 5 hanno immediatamente avvertito la modella brasiliana che ha avuto la possibilità di parlare con suo padre e suo fratello Juliano. In tutto questo però, dopo aver avuto un dialogo con la psicologa e la produzione, la ragazza ha deciso di non lasciare la casa più spiata d’Italia. Circostanza che ha creato alcuni ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il lutto che ha colpitoChi segue il GrandeVip 5 sa perfettamente che la scorsa settimanaha subìto un gravissimo lutto. Purtroppo il26enne Lucas è venuto a mancare adi un tremendo incidente stradale in Brasile. In pratica la sua auto si è andata a scontrare frontalmente contro un camion, che viaggiava nella direzione opposta dell’autostrada. Ovviamente gli autori del reality show di Canale 5 hanno immediatamente avvertito la modella brasiliana che ha avuto la possibilità di parlare con suo padre e suoJuliano. In tutto questo però, dopo aver avuto un dialogo con la psicologa e la produzione, la ragazza ha deciso di non lasciare la casa più spiata d’Italia. Circostanza che ha creato alcuni ...

