Coppa di Francia 2020 2021 | PSG supera il Caen | a segno Kean

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) È di Moiseil gol qualificazione per il Paris Saint-Germain. Mercoledì dinel calcio francese con i parigini cheno l’ostacoloin trasferta per 1-0. A segnare il gol decisivo è il centravanti italiano con una rete da vero bomber a centro area. Una serata positiva per tutte le big dicon il Lille che batte il Digione per 1-0, stesso risultato a favore del Monaco in casa del Grenoble. Vince 3-1 il Nizza in casa del Nimes e 4-2 il Lens sul Nantes mentre il Marsiglia si libera dell’Auxerre per 2-0. Vittorie con due reti di scarto anche per Tolosa su Bordeaux e Montpellier su Strasburgo mentre il Metz ha sconfitto l’Amiens per 2-1. L’unica vittoria interna della serata è quella del Brest che tra le mura amiche si è imposto per 2-1 sul Rodez. SportFace.