Calciomercato, quando il Palermo beffò l’Inter per Kjaer: Foschi e quel viaggio in Danimarca per il centrale del Milan (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Quanti retroscena sull'arrivo in Italia di Simone Kjaer.Palermo, l’ex Tedino: “Nel calcio serve pazienza, squadra e staff di livello. Ho un rimpianto”Il difensore danese fu portato nel Bel Paese dall'allora Palermo di Maurizio Zamparini in cui il direttore sportivo era un abile stratega di nome Rino Foschi. Il dirigente romagnolo trattò in prima persona con il presidente del Midtjylland che aveva alzato il prezzo del cartellino del calciatore da due a quattro milioni. Il ragazzo però aveva delle qualità importanti che si erano già intraviste durante il torneo di Viareggio del 2008 vinto in quell'occasione dall'Inter di Balotelli. Sul calciatore c'erano diverse squadre tra cui anche l'Inter, per tale motivo il Palermo chiuse rapidamente la trattativa come conferma lo stesso ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Quanti retroscena sull'arrivo in Italia di Simone, l’ex Tedino: “Nel calcio serve pazienza, squadra e staff di livello. Ho un rimpianto”Il difensore danese fu portato nel Bel Paese dall'alloradi Maurizio Zamparini in cui il direttore sportivo era un abile stratega di nome Rino. Il dirigente romagnolo trattò in prima persona con il presidente del Midtjylland che aveva alzato il prezzo del cartellino del calciatore da due a quattro milioni. Il ragazzo però aveva delle qualità importanti che si erano già intraviste durante il torneo di Viareggio del 2008 vinto inl'occasione dall'Inter di Balotelli. Sul calciatore c'erano diverse squadre tra cui anche l'Inter, per tale motivo ilchiuse rapidamente la trattativa come conferma lo stesso ...

