Bobby Solo vittima di frode: rubati per 30 anni i diritti di “Una lacrima sul viso” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl cantante Bobby Solo ha presentato una denuncia alla Procura di Napoli per il furto ultratrentennale dei diritti sulle sue canzoni. Lo rende noto un comunicato a firma della società statunitense di consulenza legale Emme Team. La truffa, spiegano i consulenti Usa, ha riguardato brani famosissimi composti dal cantautore 76enne, al secolo Roberto Satti, come “Una lacrima sul viso” e “Se piangi, se ridi”, depositati da persone estranee all’ufficio copyright statunitense e poi utilizzati come garanzia per ottenere prestiti bancari. A Napoli, di recente, i consulenti italo-statunitensi di Emme Team hanno consegnato una corposa documentazione riguardante un presunto giro di pirateria audiovisiva (stimata in 500-600 milioni di euro l’anno) e denunciato il presunto responsabile del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl cantanteha presentato una denuncia alla Procura di Napoli per il furto ultratrentennale deisulle sue canzoni. Lo rende noto un comunicato a firma della società statunitense di consulenza legale Emme Team. La truffa, spiegano i consulenti Usa, ha riguardato brani famosissimi composti dal cantautore 76enne, al secolo Roberto Satti, come “Unasul” e “Se piangi, se ridi”, depositati da persone estranee all’ufficio copyright statunitense e poi utilizzati come garanzia per ottenere prestiti bancari. A Napoli, di recente, i consulenti italo-statunitensi di Emme Team hanno consegnato una corposa documentazione riguardante un presunto giro di pirateria audiovisiva (stimata in 500-600 milioni di euro l’anno) e denunciato il presunto responsabile del ...

