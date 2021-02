Banche, boom di assunzioni: oltre 10mila entro il 2023. Le lauree più richieste (Di mercoledì 10 febbraio 2021) entro il 2023 le Banche assumeranno oltre diecimila nuove risorse. Di queste, solo il 50% arriverà da lauree economiche, mentre crescerà la richiesta (fino al 30%) di laureati in in discipline STEM. Vale a dire di laureati nei settori Sciences, Technology, Engineering e Mathematics. Banche, quali sono le lauree più richieste La trasformazione digitale in atto nelle Banche punta a richiede competenze tecnologiche finora poco diffuse nel settore. A fronte della riduzione delle filiali, vista la forte digitalizzazione dei servizi, cambiano i profili professionali richiesti dalle Banche Secondo un’indagine condotta da Il Sole 24 Ore su dieci tra i maggiori istituti di credito, la richiesta dei laureati in economia sarà ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021)illeassumerannodiecimila nuove risorse. Di queste, solo il 50% arriverà daeconomiche, mentre crescerà la richiesta (fino al 30%) di laureati in in discipline STEM. Vale a dire di laureati nei settori Sciences, Technology, Engineering e Mathematics., quali sono lepiùLa trasformazione digitale in atto nellepunta a richiede competenze tecnologiche finora poco diffuse nel settore. A fronte della riduzione delle filiali, vista la forte digitalizzazione dei servizi, cambiano i profili professionali richiesti dalleSecondo un’indagine condotta da Il Sole 24 Ore su dieci tra i maggiori istituti di credito, la richiesta dei laureati in economia sarà ...

