Australian Open 2021 | Sara Errani | “Sono contentissima per la vittoria Con Hsieh sarà una partita durissima”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)ha vinto nettamente contro Venus Williams conquistando il pass per il terzo turno degli. La 33enne nativa di Bologna è stata molto attenta e sempre concentrata, nonostante le difficoltà dell’avversaria e nel prossimo turno affronterà la rappresentante di Cina TaipeiSu-wei., favorita da un infortunio patito dall’americana, si è detta comprensibilmente felice per il risultato ottenuto. L’azzurra non riusciva a raggiungere il terzo turno di uno Slam dagli USdel 2015: “Siper aver passato le quali ed essere al terzo turno in un torneo che mi piace molto.contenta di come sto giocando e affrontando le partite. Quella di oggi è ...

K.o. per Buzarnescu e Bolsova di a.mo. Prosegue l'avventura agliper Sara Errani. La romagnola, tennista di punta della Canottieri Casale di A1 femminile, nella mattinata italiana di oggi ha sconfitto al secondo turno la statunitense ed ex numero 1 ...Kyrgios perde il primo set e distrugge la racchettaThiem naviga facile. Wawrinka il cuore non basta: il Day 3 del maschile 7 ORE FA Gli alti e i bassi di Kyrgios pesano nell economia ...L’australiana e il talento italiano hanno vissuto insieme durante il primo lockdown, ma a Melbourne in quarantena nello stesso hotel non si sono visti. Lei si è arresa a Halep ...Sarà una quarta giornata molto azzurra agli Australian Open 2021. Oltre alla sfida di secondo turno che attende Matteo Berrettini, in programma ci sono anche il derby tra Fabio Fognini e Salvatore Car ...