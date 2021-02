Atalanta-Napoli, dove vedere la partita in tv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La sfida tra Atalanta e Napoli, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo il 10 febbraio alle 20:45. La partita sarà trasmessa su Rai Uno. All’andata la gara si è conclusa col punteggio di 0-0. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La sfida tra, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo il 10 febbraio alle 20:45. Lasarà trasmessa su Rai Uno. All’andata la gara si è conclusa col punteggio di 0-0. L'articolo ilsta.

sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? #CoppaItalia ?? - sechesi : Atalanta-Napoli Napoli-Juventus Granada-Napoli Atalanta-Napoli Napoli-Granada Aspettando il tampone negativo di K… - forumJuventus : Oggi #AtalantaNapoli, chi preferireste in finale con la Juventus? ---> - TOSADORIDANIELA : RT @napolista: Atalanta-Napoli, dove vedere la partita in tv Orari e canali della semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma merco… - napolista : Atalanta-Napoli, dove vedere la partita in tv Orari e canali della semifinale di ritorno di Coppa Italia, in progra… -