"Abbiamo ottenuto garanzie". Molinari, indiscreto dal vertice con Draghi: la vittoria della Lega (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Dal secondo incontro con il presidente del Consiglio incaricato Abbiamo ottenuto la garanzia che non ci saranno aumenti delle tasse”. Così Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, si è espresso dopo la seconda consultazione con Mario Draghi, che è in procinto di formare un nuovo governo di “alto profilo”, come richiesto dal presidente Sergio Mattarella. “Inoltre ha escluso qualsiasi tipo di patrimoniale, come avevamo chiesto”, ha dichiarato Molinari che poi ha aggiunto: “Allo stesso tempo Abbiamo avuto garanzie sulla semplificazione delle procedure del codice degli appalti per incentivare gli investimenti. Proseguiamo con il confronto”. Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Dal secondo incontro con il presidente del Consiglio incaricatola garanzia che non ci saranno aumenti delle tasse”. Così Riccardo, capogruppoalla Camera, si è espresso dopo la seconda consultazione con Mario, che è in procinto di formare un nuovo governo di “alto profilo”, come richiesto dal presidente Sergio Mattarella. “Inoltre ha escluso qualsiasi tipo di patrimoniale, come avevamo chiesto”, ha dichiaratoche poi ha aggiunto: “Allo stesso tempoavutosulla semplificazione delle procedure del codice degli appalti per incentivare gli investimenti. Proseguiamo con il confronto”. Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

