Xbox Series X/S: il controller ha una funzione che consente di passare facilmente da console a PC e mobile (Di martedì 9 febbraio 2021) Avete un solo controller e diversi supporti di gioco? Nessun problema, potete passare da una piattaforma a un'altra con un semplice click e senza dover sincronizzare il controller ogni volta. Se siete tra coloro che utilizzano Xbox Game Pass Ultimate sia su PC che su console e anche su mobile con la funzionalità xCloud ma possedete un solo controller, esiste una funzionalità che in molti ancora non hanno scoperto e che consente di passare da un dispositivo all'altro facilmente. Il suggerimento arriva dal dipendente di Microsoft Timo Wolf, il quale lo ha annunciato universalmente su Twitter. Come appunto osservato da Wolf, questa funzione risulta principalmente utile per coloro che giocano su più ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 febbraio 2021) Avete un soloe diversi supporti di gioco? Nessun problema, poteteda una piattaforma a un'altra con un semplice click e senza dover sincronizzare ilogni volta. Se siete tra coloro che utilizzanoGame Pass Ultimate sia su PC che sue anche sucon la funzionalità xCloud ma possedete un solo, esiste una funzionalità che in molti ancora non hanno scoperto e chedida un dispositivo all'altro. Il suggerimento arriva dal dipendente di Microsoft Timo Wolf, il quale lo ha annunciato universalmente su Twitter. Come appunto osservato da Wolf, questarisulta principalmente utile per coloro che giocano su più ...

pagomeno : RT @pagomeno: ???? Xbox Series S a 299,99€ ?? Amazon IN OFFERTA A 299,99€ Se preferite le console a marchio Microsoft, c'è anche la nuova Xbox… - GameXperienceIT : Xbox Series X|S: John Linneman critica le funzioni internet necessarie per un primo avvio - PlanetR7_ : Xbox Series X/S: il controller Pulse Red è in vendita da oggi, in tempo per San Valentino - CouponOfferte : #9febbraio ???OFFERTA AMAZON??? ?? Devil May Cry 5 Special Edition - Xbox Series X ?? 32,05 Euro invece di 38,29 Euro… - Eurogamer_it : Il controller di #XboxSeriesX ha una particolare funzionalità. -