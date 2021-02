Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2021 ore 08:45 (Di martedì 9 febbraio 2021) Viabilità 9 FEBBRAIO 2021 ORE 8:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE A PARTIRE DALLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCCESSIVE 18-24ORE ; PREVISTA ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA Regione CON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE,CON FORTI RAFFICHE DI VENTO PRESTARE ATTENZIONE RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SU VIA AURELIA LTEZZA VIA MAFFEI ,RIAPERTE LE CORSIE PRECEDENTEMENTE CHIUSE,OPERMANGONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO AL KM 35+200 ALTEZZA PRENESTINA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DA TUSCOLANA,AL MOMENTO SI TRANSITA SULAL SOLA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021)9 FEBBRAIOORE 8:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE A PARTIRE DALLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCCESSIVE 18-24ORE ; PREVISTA ALLERTA GIALLA IN TUTTA LACON PRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE,CON FORTI RAFFICHE DI VENTO PRESTARE ATTENZIONE RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SU VIA AURELIA LTEZZA VIA MAFFEI ,RIAPERTE LE CORSIE PRECEDENTEMENTE CHIUSE,OPERMANGONO CODE A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONESUL RACCORDO IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO AL KM 35+200 ALTEZZA PRENESTINA PROVOCANDO CODE A PARTIRE DA TUSCOLANA,AL MOMENTO SI TRANSITA SULAL SOLA ...

VIABILITÀ 9 FEBBRAIO 2021 ORE 7.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI ...AVVENUTO ALL'ALTEZZA DI VIA MAFFEI PROVOCA CODE A PARTIRE DA VIA AUIRELIA ANTICA IN DIREZIONE ROMA,...

...verso l'Eur attenzione cambia la viabilità a San Giovanni per lavori senso unico di marcia tra via Nola e Piazzale Appio verso San Giovanni attenzione alla segnaletica sul posto Maggioresul sito Roma ...

