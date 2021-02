Utah, una valanga e travolge 5 persone: tutti salvi | video (Di martedì 9 febbraio 2021) In 5 si trovavano in motoslitta in una zona conosciuta e frequentata da loro, quando ad un certo punto sono stati allertati dal rumore della valanga. Hanno sentito la montagna tremare, poi hanno visto la valanga. Per miracolo uno di loro è riuscito a rimanere in cima all'onda di neve. Una volta passato il peggio, si è messo alla ricerca degli altri, trovandoli tutti sani e salvi. Qualcuno è rimasto sepolto dalla neve, ma con la testa di fuori, come si vede nelle immagini che stanno facendo il giro dei social. Guarda tutti i video valanga Neve Giappone NoneIn Val Martello,alle 8.50,una valanga Si E? Abbattuta Su Una Zona Abitata. La valanga Si E? Himalaya, le ultime immagini degli alpinisti travolti dalla ... Leggi su panorama (Di martedì 9 febbraio 2021) In 5 si trovavano in motoslitta in una zona conosciuta e frequentata da loro, quando ad un certo punto sono stati allertati dal rumore della. Hanno sentito la montagna tremare, poi hanno visto la. Per miracolo uno di loro è riuscito a rimanere in cima all'onda di neve. Una volta passato il peggio, si è messo alla ricerca degli altri, trovandolisani e. Qualcuno è rimasto sepolto dalla neve, ma con la testa di fuori, come si vede nelle immagini che stanno facendo il giro dei social. GuardaNeve Giappone NoneIn Val Martello,alle 8.50,unaSi E? Abbattuta Su Una Zona Abitata. LaSi E? Himalaya, le ultime immagini degli alpinisti travolti dalla ...

statodelsud : Utah, una valanga e travolge 5 persone: tutti salvi | video - Pino__Merola : Utah, una valanga e travolge 5 persone: tutti salvi | video - gazzettamantova : Turchia, compare un nuovo monolite e arriva l'esercito per sorvegliarlo: questa volta c'è una scritta È comparso pe… - gazzettamantova : Usa, travolti da una valanga durante gita in motoslitta: la ripresa in soggettiva Siamo nei pressi di Oakley, nella… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: In #Utah si stacca una valanga: travolti e bloccati sotto la neve in 5, si salvano tutti. Il video incredibile https://t… -