"Uno spettacolo". Vespa e il governo del "tutti dentro", avvertimento ai partiti su Draghi e Mattarella: come finirà (Di martedì 9 febbraio 2021) "Uno spettacolo teatrale che si divide in due parti". Per Bruno Vespa il governo guidato da Mario Draghi è gestito dal premier incaricato e da Sergio Mattarella. Al di sotto tutti gli altri partiti che non hanno accesso alla parte superiore. È questa la metafora usata dal conduttore di Porta a Porta ospite a DiMartedì su La7. Tra i temi fondamentali nel salotto di Giovanni Floris, l'esecutivo appoggiato da tutte le forze politiche. Forze che tra loro non hanno nulla a che fare. Basta pensare a Lega e Pd. Secondo il giornalista sarà l'ex presidente della Banca centrale europea a decidere i ministri e dire ai partiti: "Questi sono, vi vanno bene?". Vespa non ha mai nascosto la necessità per il Paese di un esecutivo guidato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) "Unoteatrale che si divide in due parti". Per Brunoilguidato da Marioè gestito dal premier incaricato e da Sergio. Al di sottogli altriche non hanno accesso alla parte superiore. È questa la metafora usata dal conduttore di Porta a Porta ospite a DiMartedì su La7. Tra i temi fondamentali nel salotto di Giovanni Floris, l'esecutivo appoggiato da tutte le forze politiche. Forze che tra loro non hanno nulla a che fare. Basta pensare a Lega e Pd. Secondo il giornalista sarà l'ex presidente della Banca centrale europea a decidere i ministri e dire ai: "Questi sono, vi vanno bene?".non ha mai nascosto la necessità per il Paese di un esecutivo guidato ...

rtl1025 : ?? 'Sono contentissima e allo stesso tempo abbastanza spaventata: non cantavo così tante canzoni dal vivo da un sacc… - lucianonobili : Grazie a tutti coloro che - seppur senza pubblico e in condizioni difficili - stanno assicurando lo svolgimento del… - guglielmopicchi : Non ho mai avuto un big come avversario. Abbattere totem rosso a Siena sarà uno spettacolo. - ElsoIcehands : @micdoingthings @aamadonnaa Nostro sogno nel sacchetto fare uno spettacolo fatto di freddure - valezuppina : Mi aiutate a farli adottare?????daiiii che sono uno spettacolo?? -