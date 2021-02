Un Posto al Sole Anticipazioni 10 febbraio 2021: Michele contro Chiara, deve lasciare in pace Silvia! (Di martedì 9 febbraio 2021) Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole della Puntata del 10 febbraio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3, Michele cerca di convincere Chiara a lasciare in pace Silvia. Leggi su comingsoon (Di martedì 9 febbraio 2021) Scopriamo ledi Unaldella Puntata del 10. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai3,cerca di convincereinSilvia.

pierthegoat : @grattastinchy NIENTE UN POSTO AL SOLE MI SA CHE > ANCHE DI BEAUTIFUL - pary1977 : @capuano_daniele @PaolaTavernaM5S Cosi faranno sparire anche se stessi!??????quando gli ricapita a questi scappati di… - Osvaldo73238685 : @MariaAversano1 Hai presente quel gioco dove : se io penso che lui pensi che io penso e perciò faccio il contrario… - Brandolf11 : @ChiranAngelgela In teoria sono d'accordo, ma nella pratica, il nostro posto al sole, È stato Speranza alla Sanità… - Carmela_oltre : RT @ChiranAngelgela: Ogni tanto un po' di coerenza. Spero non ci sia poi una resa al mucchio selvaggio, in cambio di qualche posto al sole. -