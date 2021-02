Ultime Notizie Roma del 09-02-2021 ore 13:10 (Di martedì 9 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sanità lavoro imprese scuole ambiente nei 5 punti chiave del programma del nuovo governo chi lavora Mario Draghi che oggi affronterà l’ultimo giro di consultazioni delle forze politiche e una cornice europeista all’insegna di un rinnovato atlantismo nelle parole degli esponenti Parlamentari che già lo hanno incontrato con il fronte interno tre grandi riforme fisco giustizia civile e pubblica amministrazione elemento chiave per l’attuazione del recovery Plan sul fronte scuola spunta l’ipotesi di allungare il Dario per recuperare i giorni persi lotta al covid iqueen dici febbraio scade il divieto di spostamento tra le regioni si è rinnovare la stretta al come alleggerire potrebbe essere il primo atto del nuovo governo Cambiamo argomento politica in lutto per la morte di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sanità lavoro imprese scuole ambiente nei 5 punti chiave del programma del nuovo governo chi lavora Mario Draghi che oggi affronterà l’ultimo giro di consultazioni delle forze politiche e una cornice europeista all’insegna di un rinnovato atlantismo nelle parole degli esponenti Parlamentari che già lo hanno incontrato con il fronte interno tre grandi riforme fisco giustizia civile e pubblica amministrazione elemento chiave per l’attuazione del recovery Plan sul fronte scuola spunta l’ipotesi di allungare il Dario per recuperare i giorni persi lotta al covid iqueen dici febbraio scade il divieto di spostamento tra le regioni si è rinnovare la stretta al come alleggerire potrebbe essere il primo atto del nuovo governo Cambiamo argomento politica in lutto per la morte di ...

fanpage : Nicola Fratoianni lapidario contro Matteo Salvini - fanpage : Bonino: 'Nessun imbarazzo a governare coi leghisti' #8febbraio - Agenzia_Ansa : #Covid, meno casi più vittime. In #Umbria rossa 500 ricoverati. Le varianti fanno paura. #Lockdown locali diffusi a… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Il salto della pozzanghera in via Centonze) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime notiz… - PhilipsLaCurva5 : RT @PhilipsLaCurva5: Ultime notizie Ultime notizie Dopo le mascherine personalizzate con orsacchiotti, i banchi a rotelle e la ristruttu… -