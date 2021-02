Ultime Notizie Roma del 09-02-2021 ore 12 | 10

(Di martedì 9 febbraio 2021)dailynews radiogiornale di nuovo Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio mondo istituzionale sindacato in lutto per la morte 87 anni di Franco Marini esponente politico e sindacalista di grande valore stroncato da complicazioni legate al covid-19 nazione cattolico Popolare dirigente democristiano segretario generale della CISL e poi presidente del Senato il ministro del lavoro segretario del Partito Popolare Italiana Ed Europea lamentare protagonista della vita politica del confronto sindacale Marini viene ricordato in queste ore per la sua la sua integrità e per il suo contributo alla vita delle istituzioni il premier incaricato Mario Draghi avanza verso la metà del suo governo oggi per lui fondamentale l’ultimo giro di consultazioni con i grandi partiti domani vedrai che le parti sociali poi presumibilmente dopo aver aspettato ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

ANCONA - Ieri sera in Ancona in piazza Roma, all'interno di un negozio di abbigliamento, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm hanno fermato un giovane romeno con atteggiamento sospetto in ...MONTEMARCIANO - Appostamenti, controlli e quindi l'intervento con la chiusura per ordine del Questore del bar La Marinella lungo la Statale per 15 giorni ai sensi dell'art 100 in quanto a seguito di ...Boohoo ha ordinato ai suoi fornitori di garantire che tutti i prodotti siano realizzati internamente. Dopo la bufera dello scorso luglio, che aveva visto l’e-tailer britannico accusato di sfruttamento ...I parlamentari europei stanno spingendo per adottare misure analoghe a quelle australiane per costringere i colossi del web a pagare gli editori ...