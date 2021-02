Traffico Roma del 09-02-2021 ore 08:30 (Di martedì 9 febbraio 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati all’ascolto Traffico intenso sulla Cassia con rallentamenti tra la storta e la Giustiniana verso il centro stessa situazione sulla Flaminia è lungo la via Salaria le cose poi sulla via Aurelia dal Grande Raccordo Anulare in direzione del centro città code sul viadotto della Magliana per i lavori tra via del pattinaggio e via della Magliana in direzione dell’EUR code per lavori anche su via della Pisana in zona Somaini Cure sulla Pontina tra il raccordo è l’euro e poi sulla via Appia tra Santa Maria delle Mole Capannelle forti rallentamenti anche sulla Tiburtina tra Setteville Settecamini di il raccordo anulare adesso il percorso Urbano dell’a24 tra il raccordo è la tangenziale rallentamenti poi sul grande raccordo anulare tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna e tra Prenestina e Bufalotta in ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascoltointenso sulla Cassia con rallentamenti tra la storta e la Giustiniana verso il centro stessa situazione sulla Flaminia è lungo la via Salaria le cose poi sulla via Aurelia dal Grande Raccordo Anulare in direzione del centro città code sul viadotto della Magliana per i lavori tra via del pattinaggio e via della Magliana in direzione dell’EUR code per lavori anche su via della Pisana in zona Somaini Cure sulla Pontina tra il raccordo è l’euro e poi sulla via Appia tra Santa Maria delle Mole Capannelle forti rallentamenti anche sulla Tiburtina tra Setteville Settecamini di il raccordo anulare adesso il percorso Urbano dell’a24 tra il raccordo è la tangenziale rallentamenti poi sul grande raccordo anulare tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna e tra Prenestina e Bufalotta in ...

