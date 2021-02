Stefano Pantano, chi è il campione di scherma e conduttore radiofonico (Di martedì 9 febbraio 2021) Tra gli ospiti della nuova puntata di Stasera tutto è possibile ci sarà Stefano Pantano: le olimpiadi, la passione per la Lazio, la radio e Ballando con le stelle. Stefano Pantano è uno schermidore ex campione del mondo ma anche docente e conduttore radiofonico italiano. Durante la sua carriera sportiva ha collezionato diversi successi, è stato il direttore tecnico delle Fiamme Oro il gruppo sportivo della Polizia di Stato e successivamente ha preso parte a diversi programmi televisivi fino ad arrivare alla conduzione in radio. Stefano Pantano nasce a Roma il 4 maggio del 1962 ed è del segno zodiacale del Toro. Cresce nel quartiere del quadraro della capitale e nel 1989 è per la prima volta campione del mondo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Tra gli ospiti della nuova puntata di Stasera tutto è possibile ci sarà: le olimpiadi, la passione per la Lazio, la radio e Ballando con le stelle.è uno schermidore exdel mondo ma anche docente eitaliano. Durante la sua carriera sportiva ha collezionato diversi successi, è stato il direttore tecnico delle Fiamme Oro il gruppo sportivo della Polizia di Stato e successivamente ha preso parte a diversi programmi televisivi fino ad arrivare alla conduzione in radio.nasce a Roma il 4 maggio del 1962 ed è del segno zodiacale del Toro. Cresce nel quartiere del quadraro della capitale e nel 1989 è per la prima voltadel mondo ...

