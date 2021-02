Sosta selvaggia a Giugliano, vigili e carro attrezzi in azione nel centro della città (Di martedì 9 febbraio 2021) È in corso in questi minuti un’operazione della Polizia Municipale di Giugliano contro la Sosta selvaggia. I vigili urbani hanno sanzionato già diverse auto e hanno provveduto alla rimozione delle stesse con l’aiuto di un carro attrezzi. Sosta selvaggia a Giugliano L’operazione contro la Sosta selvaggia si sta concentrando maggiormente nelle vie del centro città L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 9 febbraio 2021) È in corso in questi minuti un’operPolizia Municipale dicontro la. Iurbani hanno sanzionato già diverse auto e hanno provveduto alla rimozione delle stesse con l’aiuto di unL’opercontro lasi sta concentrando maggiormente nelle vie delL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MONTESPERTOLI - La sosta selvaggia a Baccaiano nel Comune di Montespertoli manda nei pazzi i residenti che puntano il dito sulle automobili in sosta sui marciapiedi e in carreggiata. "Questa è la situazione tutte le ...

Un modello che la Consulta, per bocca di Renato Bauducco, definisce 'di riferimento per risolvere il problema della sosta selvaggia e garantire un uso corretto dei monopattini in sharing'. -

A causa del caos di veicoli all’ingresso e all’uscita del liceo Marie Curie è stato deciso di istituire un senso unico. Via Marie Curie, la strada davanti al liceo, presto diventerà parzialmente a ...

Dopo l’incidente di Genova, nel quale ha perso la vita Federica Picasso, facciamo il punto sulle regole per chi guida monopattini elettrici. Sono sempre più utilizzati, specialmente in città e, nel 20 ...

