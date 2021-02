Procione al parco giochi si diverte con la neve | video

Leggi su panorama

(Di martedì 9 febbraio 2021) Undavveronte sta facendo il giro dei social media: si trova in uncompletamente coperto dalla. Sale sullo scivolo e si butta giù, finendo nella coltre bianca. Usa le zampe anteriori proprio come se fosse umano per accumulare lae fare delle palline. Guarda tutti inti Cane ScivolaNonePapa? Palle DiNoneGattoNone