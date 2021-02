Perno: "Non ci sono evidenze che le varianti Covid colpiscano di più i bambini" (Di martedì 9 febbraio 2021) “Al momento non ci sono evidenze che le varianti del Covid-19 infettino di più i bambini: la contagiosità è la stessa per ogni fascia d’età. Inoltre i piccoli, nella stragrande maggioranza dei casi, continuano ad avere un’evoluzione asintomatica e comunque un decorso positivo della malattia. Solo in alcuni casi, si verificano forme più gravi. È importante non cedere agli allarmismi, pur continuando a monitorare la situazione”. A parlare all’HuffPost è Carlo Federico Perno, responsabile del dipartimento di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Parole, quelle del professor Perno, che fanno eco al recente parere espresso dagli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui “ad oggi non sembra che la variante ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) “Al momento non ciche ledel-19 infettino di più i: la contagiosità è la stessa per ogni fascia d’età. Inoltre i piccoli, nella stragrande maggioranza dei casi, continuano ad avere un’evoluzione asintomatica e comunque un decorso positivo della malattia. Solo in alcuni casi, si verificano forme più gravi. È importante non cedere agli allarmismi, pur continuando a monitorare la situazione”. A parlare all’HuffPost è Carlo Federico, responsabile del dipartimento di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Parole, quelle del professor, che fanno eco al recente parere espresso dagli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, secondo cui “ad oggi non sembra che la variante ...

