Operazione lockdown | 24 arresti per traffico di droga | anche a Bergamo

(Di martedì 9 febbraio 2021) ““: riguarda un vasto business del malaffare scoperto dalle forze dell’ordine che ha portato al sequestro di autovetture, monili, denaro in contante, un maneggio e alcuni capi di bestiame acquistati dagli indagati con i proventi deldi sostanza stupefacente. La Polizia di Stato ha eseguito nelle prime ore della giornata di oggi, martedì 9 febbraio un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 24 persone (18 in carcere e 6 aglidomiciliari) tra Milano, Monza, Torino,e Sassari perdi. L’attività investigativa condotta dai poliziotti del Commissariato Comasina, che ha preso spunto dai servizi di controllo del territorio integrati dalle dichiarazioni di alcuni pentiti, ha portato, d’intesa con la ...

La Polizia di Stato sta eseguendo, sin dalle prime ore della giornata di oggi, martedì 9 febbraio, un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 24 persone (18 in carcere e 6 agli ...La Polizia di Stato sta eseguendo, sin dalle prime ore della giornata, un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 24 persone (18 in carcere e 6 agli arresti domiciliari) tra Milano, ...L’ attività di spaccio dell’organizzazione in questione non si è fermata durante il periodo del lockdown e in presenza delle misure di contenimento ...Grande operazione anti-droga da parte della Polizia nell’ambito di una vasta indagine che ha riguardato diverse altre province italiane.