Naspi anticipata 2021 | cos’è | a chi spetta | restituzione | come richiederlo

(Di martedì 9 febbraio 2021) L’indennità di disoccupazioneerogata dall’INPS per gli eventi di disoccupazione involontaria può essere liquidata in un’unica soluzione al fine di avviare attività di lavoro autonomo o d’impresa, anziché essere corrisposta mensilmente. La domanda di liquidazione, da inoltrare all’ente di previdenza in via telematica o tramite Contact center o intermediari abilitati, dev’essere corredata dalla documentazione probante l’avvio di una nuova attività. Inoltre, al beneficiario è fatto divieto, pena la decadenza dal sussidio e ladell’importo anticipato, di stipulare un rapporto di lavoro dipendente sino al termine originario dellacorrisposta in rate mensili. Analizziamo nel dettaglio le condizioni e la procedura per ottenere nelil sussidio in ...

ecofinitalia : @scalco_filippo Guarda appena mi arriva la naspi anticipata apro un etf mondo (non è un consiglio di investimento) -

Ultime Notizie dalla rete : Naspi anticipata

Orizzonte Scuola

... avendo maturato il requisito minimo contributivo, oppure dalla pensione. L' indennità ...relativo all'indennità ed ai contributi figurativi eventualmente spettanti al lavoratore per la...... una volta esaurita integralmente la prestazione contro la disoccupazione (ad esempio lao la ...precludono la possibilità di conseguire il beneficio dell'Ape sociale o della pensione...Il pagamento della Naspi di febbraio 2021 ha preso il via oggi per alcuni beneficiari. L'accredito avviene sempre entro la metà del mese. Vediamo quali sono le date e come controllare in autonomia sul ...Il calendario dei pagamenti in arrivo a febbraio 2021 è abbastanza fitto. Oltre alle pensioni Inps, arrivate come ormai di consueto il largo anticipo, sono in arrivo gli assegni riguardanti Naspi e Bo ...