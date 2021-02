Mondiali Cortina, chi è Francesca Marsaglia: carriera e successi (Di martedì 9 febbraio 2021) Francesca Marsaglia, gli infortuni e la sua carrieraFrancesca Marsaglia parteciperà ai Mondiali di Cortina, dopo anni di difficoltà nell’ultima stagione, la sciatrice azzurra ha fatto capire che è di nuovo in ottima forma. Il podio conquistato a Lake Louise è l’inizio della sua risalita. Francesca Marsaglia nasce a Roma il 27 Gennaio 1990, sorella di Matteo Marsaglia a sua volta sciatore di alto livello. Francesca viene tesserata per il Centro Sportivo Esercito ed entra a far parte della nazionale femminile dal 2007. Esordisce il 1° Dicembre 2005 ottenendo il 35° posto nello slalom gigante in Francia. Il 9 Febbraio 2008 debutta in Coppa del Mondo, in Italia qualificandosi 41° in ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 febbraio 2021), gli infortuni e la suaparteciperà aidi, dopo anni di difficoltà nell’ultima stagione, la sciatrice azzurra ha fatto capire che è di nuovo in ottima forma. Il podio conquistato a Lake Louise è l’inizio della sua risalita.nasce a Roma il 27 Gennaio 1990, sorella di Matteoa sua volta sciatore di alto livello.viene tesserata per il Centro Sportivo Esercito ed entra a far parte della nazionale femminile dal 2007. Esordisce il 1° Dicembre 2005 ottenendo il 35° posto nello slalom gigante in Francia. Il 9 Febbraio 2008 debutta in Coppa del Mondo, in Italia qualificandosi 41° in ...

