Moggi: «Scudetto all’Inter. Lazio discontinua, Roma solo bella» (Di martedì 9 febbraio 2021) L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi analizza l’andamento del campionato ed esprime un pensiero sulle squadre di Roma Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Luciano Moggi fa la sua previsione sulla vittoria finale del campionato. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Lazio NEWS 24 Scudetto – «Credo che alla fine vincerà l’Inter, anche se dovrà vedersela con la Juventus. I bianconeri sono partiti male a causa del cambio allenatore, ma ora sono tornati in corsa». Lazio – «La Lazio è troppo discontinua, altrimenti sarebbe la favorita per il quarto posto. Ha un centrocampo fortissimo, il migliore d’Italia, e Immobile segna a ogni conclusione verso la porta. Lotteranno per la Champions, mentre la Roma è solo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) L’ex dirigente della Juventus Lucianoanalizza l’andamento del campionato ed esprime un pensiero sulle squadre diIntervenuto ai microfoni di Radiosei, Lucianofa la sua previsione sulla vittoria finale del campionato. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Credo che alla fine vincerà l’Inter, anche se dovrà vedersela con la Juventus. I bianconeri sono partiti male a causa del cambio allenatore, ma ora sono tornati in corsa».– «Laè troppo, altrimenti sarebbe la favorita per il quarto posto. Ha un centrocampo fortissimo, il migliore d’Italia, e Immobile segna a ogni conclusione verso la porta. Lotteranno per la Champions, mentre la...

