Mezza Europa in balia di gelo e neve. Lunga fase rigida, fino a quando? (Di martedì 9 febbraio 2021) Correnti d'aria glaciale continuano ad imperversare sull'Europa Settentrionale e parte delle nazioni centrali, con anche intense bufere di neve. La massa d'aria gelida scorre con moto retrogrado verso il Baltico la Scandinavia, la Polonia, la Germania, fino al Regno Unito e alla Francia Settentrionale. Il gelo tiene sotto scacco gran parte dell'Europa Centro-SettentrionaleQuest'aria così rigida, di provenienza russo-siberiana, si trova a scorrere lungo il canale fra il perimetro meridionale dell'anticiclone nordico, con massimi tra Islanda e Mar di Norvegia, e le propaggini settentrionali delle depressioni atlantiche che agiscono invece sul Sud Europa. Le temperature sono letteralmente precipitate verso il basso, a fronte del clima molto più mite alle latitudini ...

euronewsit : Inghilterra e Germania ricoperte dalla neve. Preoccupano le inondazioni in Francia. L'ondata di maltempo, che sta c… - probabile3 : @masolinismo Tranquilli, c’è mezza Europa su sensi AHAHAHAHA - VaniaDelli : RT @stefania_mileto: Come farci ridere dietro da mezza Europa (come se non avesse già abbastanza motivi per farlo) - Iris29469791 : @Maraskino11 @LegaSalvini Lo può vedere mezza Italia per quello che ha fatto. L Europa se ne farà una ragione perun… - zazoomblog : La tempesta Darcy tinge di bianco mezza Europa - #tempesta #Darcy #tinge #bianco #mezza -