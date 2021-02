Lieve aumento dei casi a Bergamo | raddoppiano le persone in isolamento domiciliare

Leggi su bergamonews

(Di martedì 9 febbraio 2021) Con l’aggiornamento odierno del report settimanale (dal 2 all’8 febbraio), osserviamo che, per la terza settimana consecutiva, il numero dei nuovirimane sostanzialmente stabile (83.779 vs 85.365). Questo stallo non è però un segno che ci fa ben sperare per il futuro, poiché ci sono primi segnali di una risalita del numero dei contagi: l’incidenza a livello nazionale si mantiene sopra il valore di 250per 100.000 abitanti nei 7 giorni e 13 regioni evidenziano un trend diin; la trasmissibilità, sebbene in media simile alla scorsa rilevazione, presenta questa settimana un range che arriva a superare 1 nel suo valore superiore. In due regioni la trasmissibilità è in contro-tendenza rispetto al resto del paese con un Rt significativamente sopra la soglia di 1 e 5 regioni riportano il valore puntuale ...