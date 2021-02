Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Il Cambiamento di Cosimo! (Di martedì 9 febbraio 2021) Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: dopo la grande delusione subita da Gabriella, Cosimo vive momenti di difficoltà ed il suo personaggio deve affrontare cambiamenti ed evoluzioni… Al Paradiso delle Signore continua ad essere al centro dell’attenzione la storia tra Gabriella e Cosimo. Dopo una lunga serie di vicissitudini, per i due sembra essere arrivato il momento di sposarsi, ma è evidente che la Rossi nutra molti dubbi sulle imminenti nozze. Questo porterà il personaggio di Cosimo a subire un’evoluzione. Ecco i dettagli. Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: niente matrimonio tra Gabriella e Cosimo! Dopo il ritrovamento della lettera che Salvatore aveva scritto a ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 9 febbraio 2021)Il: dopo la grande delusione subita da Gabriella, Cosimo vive momenti di difficoltà ed il suo personaggio deve affrontare cambiamenti ed evoluzioni… Alcontinua ad essere al centro dell’attenzione la storia tra Gabriella e Cosimo. Dopo una lunga serie di vicissitudini, per i due sembra essere arrivato il momento di sposarsi, ma è evidente che la Rossi nutra molti dubbi sulle imminenti nozze. Questo porterà il personaggio di Cosimo a subire un’evoluzione. Ecco i dettagli.Il: niente matrimonio tra Gabriella eDopo il ritrovamento della lettera che Salvatore aveva scritto a ...

