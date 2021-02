I virologi ora dettano la linea a Draghi. Basetti: “Mi aspetto governo di esperti” (Di martedì 9 febbraio 2021) Se pensavate che la stagione dei virologi, onnipresenti sui social e nelle trasmissioni televisive, fosse ormai al termine, sappiate che vi sbagliate, e anche di grosso. Gli esperti hanno continuato a dettare legge anche in queste ore, teorizzando questa o quella misura da adottare in tutta fretta, mentre tanti italiani chiedono di poter semplicemente tornare a lavorare nel rispetto delle norme di sicurezza. E, approfittando della crisi politica, hanno subito iniziato a indicare la strada al governo che verrà. Se l’avvento di Mario Draghi a Palazzo Chigi può aver sorpreso qualcuno, esperti compresi, la scienza non si è invece scomposta, anzi. Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive al San Martino di Genova, ha spiegato a Primocanale addirittura quale ricetta dovrebbe seguire il futuro ... Leggi su ilparagone (Di martedì 9 febbraio 2021) Se pensavate che la stagione dei, onnipresenti sui social e nelle trasmissioni televisive, fosse ormai al termine, sappiate che vi sbagliate, e anche di grosso. Glihanno continuato a dettare legge anche in queste ore, teorizzando questa o quella misura da adottare in tutta fretta, mentre tanti italiani chiedono di poter semplicemente tornare a lavorare nel rispetto delle norme di sicurezza. E, approfittando della crisi politica, hanno subito iniziato a indicare la strada alche verrà. Se l’avvento di Marioa Palazzo Chigi può aver sorpreso qualcuno,compresi, la scienza non si è invece scomposta, anzi. Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive al San Martino di Genova, ha spiegato a Primocanale addirittura quale ricetta dovrebbe seguire il futuro ...

