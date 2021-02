GTA 5 è inarrestabile con oltre 140 milioni di copie vendute

(Di martedì 9 febbraio 2021) Grand Theft Auto V continua ad essere un enorme successo per Rockstar e Take Two. Durante l'ultimo report finanziario, Take Two ha rivelato che GTA V ha ora venduto più di 140di, un numero che probabilmente continuerà a crescere quando il gioco arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X entro la fine dell'anno. A circa sette anni dall'uscita, il 2020 è stato l'unico anno migliore di GTA V dal lancio. Take Two ha affermato che lo scorso anno sono state"piùdi Grand Theft Auto V" rispetto a qualsiasi altro anno dal 2013, quando il titolo è stato lanciato per la prima volta su PS3 e Xbox 360. La spesa dei consumatori su Grand Theft Auto Online è cresciuta del 28% anno su anno, superando le previsioni del terzo trimestre dell'azienda. Grand Theft Auto V continua a ricevere un flusso regolare di ...

