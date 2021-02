Giorgio Benvenuto | Con Marini amicizia vera | insieme a incontri con Pinochet a Nobel Walesa

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb. (Labitalia) - "Quella con Francoè stata una delle amicizie più vere della mia esperienza nel sindacato. Ci siamo conosciuti negli anni '60 e ho apprezzato sempre la sua decisione, la sua concretezza, il considerare il sindacato una casa comune e una passione solidale. Quando ci battemmo, alla fine degli anni' 60, per l'unità sindacale, Franco preferì il passo graduale della Federazione unitaria anche per l'attaccamento forte che aveva alla identità della Cisl. Ma ora, in questi ultimi anni, eravamo ambedue convinti che l'obiettivo dell'unità sindacale andava realizzato". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia, storico leader della Uil, ricordando Franco. "Amici nel sindacato - ricorda - ognuno con le proprie idee, amici nella stagione della politica, specialmente in Senato, del ...

corazza_luisa : Con Franco Marini se ne va un altro pezzo della storia del nostro paese, cresciuto nella democrazia anche grazie a… - mich_ingrassia : RT @RadioRadicale: La scomparsa di Franco #Marini. Il ricordo di @giorgiobenvenut - giorgiobenvenut : RT @RadioRadicale: La scomparsa di Franco #Marini. Il ricordo di @giorgiobenvenut - RadioRadicale : La scomparsa di Franco #Marini. Il ricordo di @giorgiobenvenut - ilvenerdi : Il nostro ricordo di Franco #Marini è l'intervista che ci diede nel 2018 con Antonio Pizzinato e Giorgio Benvenuto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Benvenuto

LiberoQuotidiano.it

"Il Papa ci ricevette, ricordo che prese un piccolo biglietto e con una piccolissima matita appuntò solo qualcosa?Poi, silenzio, e chiese a me e acome era la situazione del ...I nomi sono quelli di Sergio D'Antoni e Pierre Carniti per quanto riguarda la Cisl,ed Enzo Mattina per la Uil, Ottaviano Del Turco, Sergio Cofferati, Guglielmo Epifani e lo stesso ...I suoi colleghi della Cgil e della Uil Luciano Lama e Giorgio Benvenuto vennero duramente contestati,la Cisl e lui molto meno. Il 1985 fu un anno determinante per l’Italia: questo referendum sulla ...L’ufficialità in una nota diffusa dal club giallorosso L’AS Roma è lieta di dare il benvenuto a AYX come nuovo partner ufficiale per le scommesse regionali del club. Il marchio AYX sarà presente sui c ...