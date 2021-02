Follia in casa: afferra un coltello e lo pianta nel petto del marito, 49enne grave in ospedale (Di martedì 9 febbraio 2021) Un uomo di 49 anni è finito in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato accoltellato dalla moglie. E’ successo stamani, martedì 9 febbraio 2021, nella zona di Vermicino tra la Romanina e Frascati. La donna, G.M., due anni più giovane del coniuge, è in questo momento in attesa di essere associata in carcere: su di lei pende l’accusa di tentato omicidio. Leggi anche: Roma. Scopre che la moglie ha l’amante: la raggiunge, la aggredisce in strada e poi tenta di investire il rivale La lite degenera, la moglie accoltella il marito Tutto è successo intorno alle 9.40 in un’abitazione situata in vicolo di Passo Lombardo al culmine di una lite familiare. La donna, a un certo punto, ha afferrato un coltello ed ha colpito al petto il marito arrivando a perforargli un polmone. L’uomo è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) Un uomo di 49 anni è finito in gravi condizioni indopo essere stato accoltellato dalla moglie. E’ successo stamani, martedì 9 febbraio 2021, nella zona di Vermicino tra la Romanina e Frascati. La donna, G.M., due anni più giovane del coniuge, è in questo momento in attesa di essere associata in carcere: su di lei pende l’accusa di tentato omicidio. Leggi anche: Roma. Scopre che la moglie ha l’amante: la raggiunge, la aggredisce in strada e poi tenta di investire il rivale La lite degenera, la moglie accoltella ilTutto è successo intorno alle 9.40 in un’abitazione situata in vicolo di Passo Lombardo al culmine di una lite familiare. La donna, a un certo punto, hato uned ha colpito alilarrivando a perforargli un polmone. L’uomo è stato ...

