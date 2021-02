Fiducia in AstraZeneca Le varianti aumenteranno | sì all' idea della terza dose

(Di martedì 9 febbraio 2021) Maria Sorbi L'accademico dei Lincei: il siero Oxford protegge da forme gravi. I vaccini un passo immenso C'è una cosa che, in questa pandemia, va tenuta bene a mente secondo Guido Forni, accademico dei Lincei e già professore ordinario di Immunologia all'università di Torino: «La scienza è arrivata dove mai prima, cioè a creare un vaccino in meno di un anno». Una conquista che ci sembrava un sogno ma che ora non ci basta più, ci sembra un fatto scontato nella battaglia quotidiana contro ledel virus, il rischio di nuove zone rosse e gli studi che non convincono fino in fondo. «Eppure io me lo ricordo bene - racconta Forni - l'urlo di gioia del direttore di Pfizer quando ha visto i risultati finali sull'efficacia del vaccino. Nessuno ci credeva. Ecco, ricordiamoci più spesso che la scienza ha fatto dei passi immensi». Va bene il vaccino in un ...

'Se io fossi in Parlamento assolutamente non voterei la' perché 'in un Paese democratico l'... Il vaccinosarebbe efficace soltanto al 10 % sulla variante sudafricana del Covid, ...In questi tempi insieme alle iniezioni per le dosi di vaccino occorrono iniezioni disulla ... 'Come perc'è un vettore virale non in grado di riprodursi. La sua specificità è che c'...C'è una cosa che, in questa pandemia, va tenuta bene a mente secondo Guido Forni, accademico dei Lincei e già professore ordinario di Immunologia all'università di Torino: "La scienza è arrivata dove ...Il film Contagious del 2015 sembra aver previsto molti eventi che si sono verificati nella realtà della pandemia, compresi dettagli come l’eccessivo ottimismo degli ...